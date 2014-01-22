Янукович нагородив заступника міністра МВС Сергія Лекаря орденом «За заслуги» ІІ

Президент Віктор Янукович вручив державні нагороди з нагоди Дня Соборності та Свободи України. Згідно в указом, розміщеному на офіційному сайті глави держави, серед іншого, орденами «За заслуги» І ступеня нагороджено предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, заступника Київського міського голови – секретаря Київради Галину Герегу, міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка. Серед нагороджених орденами «За заслуги» ІІ ступеня - актор театру і кіно Василь Лановий, заступник міністра внутрішніх справ – керівник апарату МВС Сергій Лекарь. Ордени «За заслуги» ІІІ ступеня серед інших отримали член Центральної виборчої комісії Тамара Астахова, заступник міністра оборони Артуро Бабенко. Також Янукович присвоїв почесні звання та ранги державного службовця

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