До масового насильства і кровопролиття залишився один крок - генерали

Генерали, ветерани силових та правоохоронних структур України заявляють, що до масового насильства і кровопролиття, розвалу державних і суспільних інституцій, економічного та фінансового хаосу, втрати суверенітету і територіальної цілісності України залишився лише один крок.

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської громадської організації «Сила і Честь» до влади, політичних сил, громадських об’єднань та інших учасників суспільно-політичного конфлікту в Україні.

«Сьогодні події в Україні розвиваються у тому небезпечному напрямі, який в 90-ті роки призвів до розвалу державності та братовбивчих війн у Югославії, Грузії та Придністров’ї, а в наш час до збройних конфліктів з багатотисячними людськими жертвами у країнах Близького Сходу та Північної Африки», - наголошується у заяві.

Зазначаючи, що вони давали присягу на служіння Україні та українському народу і залишаються їй вірними, генерали вимагають від влади, політичних сил, громадських об’єднань та інших учасників конфлікту відмовитись від застосування насилля та радикальних дій як засобу вирішення конфлікту та нарешті сісти за стіл переговорів – реальних, а не вдаваних, і спільно знайти шляхи мирного виходу із кризи в інтересах України, її народу.

Вони також закликають своїх колег у силових і правоохоронних органах, владних структурах у сьогоднішній кризовій ситуації до безумовного виконання Конституції України, законів, присяги на вірність Україні та українському народу.

Звернення підписали: Ігор Смєшко, генерал-полковник, голова Комітету з питань розвідки при Президентові України (1995-1998 рр., 2004-2005 рр.), начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (1997-2000 рр.), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2000-2003 рр.), голова Служби безпеки України (2003-2005 рр.); Микола Обиход, генерал-лейтенант юстиції, заступник генерального прокурора (1998-2002 рр.), заступник голови Служби безпеки України (2003-2005 рр.); Олександр Кіхтенко, генерал армії України, командуювач Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (2005-2010 рр.); Юрій Черкасов, генерал-полковник міліції, перший заступник державного секретаря МВС України (2003-2004 рр.); Сергій Туз, генерал-лейтенант, заступник голови Служби безпеки України (2004-2005 рр.); Анатолій Герасимов, генерал-лейтенант, заступник голови Служби безпеки України (2000-2005 рр.) та інші.