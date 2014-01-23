Міліція перевіряє інформацію про зникнення одного з лідерів Автомайдану Булатова

Міліція перевіряє інформацію про зникнення одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, сьогодні в деяких ЗМІ та соціальних мережах з`явилася інформація про зникнення одного з лідерів Автомайдану Булатова. Його місце перебування зараз невідоме.

Головне управління МВС України в місті Києві заявляє, що станом на 16 годину до міліцейських столичних підрозділів не надходило жодної офіційної заяви про зникнення громадянина з таким прізвищем. Окрім цього, серед осіб затриманих за різні правопорушення людини з такими персональними даними також не має.

Наразі правоохоронцями перевіряється ця інформація.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова.

За даними видання, востаннє на зв`язок Булатов виходив увечері 22 січня. Останнім часом Булатов переховувався, однак виходив на зв`язок.

Пізніше активіст Автомайдану Сергій Поярков заявив, що перед зникненням Булатов повідомляв, що дізнався якусь важливу інформацію.

Поярков повідомив, що вчора спілкувався з Булатовим телефоном і той був у доброму гуморі. «Після обіду він перестав брати слухавку», - додав Поярков.

Напередодні, відзначив активіст, «він (Булатов – УНІАН) казав, що має якусь дуже цікаву інформацію, не хоче говорити, але це буде інформація-бомба, він з кимсь ввечері буде зустрічатися».