У Черкасах після штурму ОДА 58 осіб доставлено до міліції

У Черкасах після штурму обласної державної адміністрації 58 осіб доставлено до Соснівського районного відділу внутрішніх справ.

Про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області.

Як зазначається у повідомленні, міліція занепокоєна тим, що окремі особи чинять низку правопорушень, пов’язаних із масовими заворушеннями, погромами, знищенням майна та захопленням будівель, «зокрема 23 січня на Соборній площі Черкас громадяни в кількості близько 300 осіб, ігноруючи вимоги правоохоронців про збереження спокою та недопущення масових заворушень, направились до обласної державної адміністрації, виламали двері та зайшли в фойє, пошкодили і підпалили майно. Молоді люди використовували піротехнічні засоби, каміння, залізні прути».

За фактом вчинених кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 342 (опір представнику правоохоронного органу) та ч.1 ст.294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Працівниками міліції доставлено до Соснівського районного відділу міліції 58 осіб. На даний час проводиться опитування та встановлення ролі кожного в масових заворушеннях.

УМВС України в Черкаській області звертається до громадян, жителів Черкащини з проханням не піддаватися на провокації та залишатися на позиції дотримання законодавства України, вирішувати складну ситуацію, що склалася, мирним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 23 січня активістам вдалося захопити приміщення Черкаської обласної ради, яке знаходиться у будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку. Після того, як не вдалося потрапити до приміщення ОДА, мітингувальники перейшли до входу до приміщення облради. Там вони без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23.00 працівники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.