Захарченко назвав умови, на яких міліція не буде переслідувати активістів

Якщо присутні на вул. Грушевського приймуть пропозицію про перемир’я та залишать небезпечну територію, міліція їх не переслідуватиме і не розганятиме Майдан.

Про це йдеться у зверненні міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка до особового складу, переданому УНІАН.

Як йдеться у зверненні, «шановні працівники органів внутрішніх справ! Вже два дні тривають перемовини між Президентом України Віктором Януковичем та лідерами опозиції для того,щоб знайти спільне рішення та припинити застосування сили.

До громадян звернулася Генеральна прокуратура України. Якщо присутні на вул. Грушевського приймуть цю пропозицію та покинуть небезпечну територію, органи внутрішніх справ не здійснюватимуть жодних заходів щодо переслідування цих людей. Крім того, гарантую, що міліція не вживатиме силових дій щодо звільнення Майдану Незалежності.

Саме тому, я закликаю вас, шановні колеги, бути стриманими, не реагувати на дрібні провокації, проявити витримку».

За словами Захарченка, «ми завжди виступали за мирне урегулювання ситуації. Народ України здатен вирішувати складні конфлікти і не раз це демонстрував. Я маю надію, що розсудливість обох сторін переможе емоції та, нарешті, припинить нікому не потрібне протистояння».