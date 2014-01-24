МВС: Готується збройна провокація, в результаті якої з’явиться ще одна жертва

До МВС надійшло повідомлення про те, що наразі готується збройна провокація, в результаті якої з’явиться ще одна жертва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

При цьому МВС повідомляє: «Згідно з отриманим повідомленням, потенційній жертві будуть спричинені вогнепальні поранення калібру 5,45 мм».

МВС України «закликає радикально налаштованих громадян не вдаватися до екстремістських дій, спрямованих на розв’язання громадянської війни, та припинити жертвувати людськими життями».

«Зловмисникам слід пам’ятати про невідворотність покарання за вчинені злочини. Працівники органів внутрішніх справ України докладуть усіх зусиль для того, аби правопорушники були знайдені та притягнуті до відповідальності згідно із законодавством України», - йдеться в повідомленні УЗГ.

Як повідомляв УНІАН, сутички між мітингувальниками та правоохоронцями розпочалися в Києві 19 січня. Сотні людей поранені, є загиблі.

У МВС підтвердили, що під час зіткнень на Грушевського загинули двоє людей: 20-річний житель Дніпропетровської області Сергій Нігоян і 25-річний громадянин Республіки Білорусь Михайло Жізневський. Експерти встановили, що вони обидва загинули в результаті вогнепальних поранень.