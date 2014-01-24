На Львівщині протестувальники почали захоплювати і блокувати райдержадміністрації

Сьогодні, 24 січня, в райцентрі Радехів на Львівщині громада заблокувала приміщення районної державної адміністрації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО „Свобода”.

Протестувальники спільно з депутатами місцевих рад вимагають, щоб до них вийшов в. о. голови РДА Богдан Карплюк.

Як зазначається у повідомленні, „за інформацією учасників подій, в.о. голови РДА втік, коли довідався про блокування. В адміністрації мітингувальники застали заступника голови РДА Тараса Калиту та керівника апарату. Тарас Калита вийшов до громади і заявив, що він проти людських смертей і засуджує насилля”.

На даний час у приміщенні райдержадміністрації немає працівників. У коридорах і на подвір`ї – протестувальники.

Також, 24 січня, в райцентрі Сокаль на Львівщині після завершення народного віче на Майдані у центрі міста громада разом із депутатами опозиційних фракцій району захопила приміщення райдержадміністрації.

Про це повідомив УНІАН голова Сокальської районної організації ВО ”Свобода” Ігор Петренко.

„Коли протестувальники прийшли до будівлі районної державної адміністрації, там не було ні керівництва, ні працівників, двері було опечатано наліпками із печаткою оргвідділу райдержадміністрації. Громада обрала комісію, яка заново опечатує кабінети РДА, завіряючи печаткою районної ради. Закликають до спокою і порядку. Будинок доручили охороняти загонові самооборони”, - розповів Петренко.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, на Львівщині правоохоронці посилюють охорону будівель державних установ, після закликів активістів у Львові та райцентрах області блокувати державні установи – РДА, податкові, митні органи, міліцію, суди та прокуратури.