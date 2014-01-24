В Бучі на Київщині невідомі підпалили відділення міліції

В Бучі на Київщині невідомі особи підпалили відділення міліції, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Київській області.

Як зазначається в повідомленні, близько четвертої ранку по лінії 102 надійшов телефонний дзвінок від мешканців міста Буча, які повідомили про пожежу на першому поверсі будинку, в якому вони проживають. За вказаною адресою правоохоронці прибули через сім хвилин. Горіло міське відділення міліції, яке розташоване у напівпідвальному приміщенні п’ятиповерхового будинку. Розуміючи, що під загрозою опинилися жителі двадцяти квартир, працівники міліції негайно розпочали гасіння пожежі.

Невдовзі пожежа була ліквідована, завдячуючи активній допомозі небайдужих місцевих мешканців та тому, що у коридорі, який спалахнув, не було горючих предметів.

Експерти-криміналісти в обгорілому службовому приміщенні виявили розбиту шибку вікна, а на підлозі – заткнуті ганчірками дві горловини скляних пляшок, які в подальшому були вилучені як речовий доказ.

При опитуванні мешканців будинку, правоохоронці встановили, що до підпалу можуть бути причетні двоє осіб чоловічої статі, які, після того, як кинули пляшки із запальною сумішшю у шибку, побігли в напрямку автодороги і зникли.

Слідчим відділенням Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.