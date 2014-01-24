У Луганську міліція вилучила у місцевого жителя арсенал зброї та боєприпасів

У середу, 22 січня, співробітники управління боротьби з організованою злочинністю під час проведення санкціонованого обшуку у приватному будинку в Кам`янобрідському районі Луганська виявили арсенал зброї, боєприпасів та спецзасобів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області.

За інформацією міліції, вилучено наручники, штик-ніж часів ВВВ, гладкоствольну мисливську рушницю 12-го калібру, ручну і протитанкову гранати, пневматичну гвинтівку, 4 пістолети, сигнальні набої, 2 магазини для карабіна, електродетонатори , а також 123 набої різних калібрів.

Як повідомляють правоохоронці, господарем цього арсеналу виявився 27 -річний житель обласного центру. Раніше чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався і проблем із законом не мав.

Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу. Проводиться досудове розслідування, під час якого правоохоронці мають встановити, де і навіщо луганчанин придбав арсенал і як планував його використовувати.

Усю зброю вилучено та направлено до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУ МВС у Луганській області для проведення експертизи.