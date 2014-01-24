Голова Державної судової адміністрації написав заяву про звільнення

Голова Державної судової адміністрації України Руслан Кирилюк написав заяву про звільнення з посади.

Як повідомили на офіційному сайті адміністрації, сьогодні у приміщенні Верховного Суду України відбулося засідання Ради суддів України.

«На засіданні задоволено заяву голови Державної судової адміністрації України Руслана Кирилюка про звільнення з посади за власним бажанням», - йдеться у повідомленні.