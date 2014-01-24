У Черкасах під час штурму і звільнення ОДА постраждало 8 міліціонерів

У Черкасах 23 січня під час штурму приміщення Черкаської облдержадміністрації та облради постраждало 8 правоохоронців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, близько 23 години 23 січня правоохоронці звільнили приміщення облради від осіб, що туди проникли, та затримали їх. Всього затримано 58 осіб. Під час затримання правопорушників 8 працівників міліції отримали тілесні ушкодження.

Для забезпечення громадського порядку, звільнення приміщення від правопорушників залучалися 120 працівників міліції. За фактом нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2. ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 23 січня ввечері активісти намагалися захопити приміщення ОДА, однак їм завадили правоохоронці. Міліціонери застосовували сльозогінний газ та поливали з декількох пожежних шлангів водою. У відповідь летіли димові шашки і петарди, пролунало кілька вибухів світлошумових гранат. На першому поверсі вибиті деякі вікна, мітингувальники виламали відеокамеру на входом в ОДА. Деякі учасники штурму виймали каміння з бруківки та кидали у приміщення.

Після того, як потрапити в обладміністрацію не вдалося, мітингувальники перейшли до входу до приміщення облради, яке знаходиться у будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку, і без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23.00 працівники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

За фактом вчинених кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження.

Збитки від штурму черкаського Будинку рад 23 січня, за попередніми даними, становлять декілька мільйонів гривень.