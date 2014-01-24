Міліція викрила банду, яка викрадала людей у Києві

На території Києва діють близько 20 структур, які мають усі ознаки злочинних угрупувань екстремістського характеру. Одне з таких злочинних угрупувань днями було ліквідоване. У зловмисників вилучено арсенал зброї.

Міліція перевіряє інформацію про те, що члени цього ОЗГ постачали зброю учасникам акцій на так званому «євромайдані», повідомляє УЗГ МВС України.

За словами начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Станіслава Рогозіна, працівники відомства на даний час перевіряють інформацію щодо причетності близько 1 тисячі осіб до діяльності близько 20 радикально налаштованих угрупувань. Учасники цих ОЗГ підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, під час подій на вулиці Грушевського у столиці.

«Вказані структури мають усі ознаки злочинних угрупувань екстремістського характеру. Одне з таких злочинних угрупувань днями було ліквідоване. Його члени два місяці тому захопили у заручники молодого хлопця», – зазначив Станіслав Рогозін.

Мова йде про викрадення 22-річного киянина, що мало місце у грудні минулого року. Мати парубка звернулася до міліції із заявою про те, що двоє невідомих в масках викрали її сина. Зловмисники вимагали за бранця викуп у сумі двох мільйонів гривень.

Після того, як гроші були передані зловмисникам, заручника відпустили. Днями працівники ГУБОЗ МВС України затримали усіх чотирьох викрадачів.

У зловмисників вилучено 7 одиниць вогнепальної зброї: два автомати Калашникова, 4 пістолети та один карабін, також більше 800 набоїв, бейсбольні битки та маски.

Організатор цього угрупування був учасником так званого «євромайдану». У міліції є докази, що члени цього ОЗГ постачали зброю учасникам акцій на «євромайдані».

Крім того, Станіслав Рогозін зазначив, що в оперативників ГУБОЗ є інформація про те, що у захоплених будівлях Будинку Профспілок та КМДА знаходиться значна кількість вогнепальної зброї.

Наразі борці з організованою злочинністю роблять усе, аби ця зброя не була використана проти громадян та правоохоронців. Очільник ГУБОЗ запевнив, що винести зброю з цих будівель безкарно у зловмисників не вийде.

У свою чергу, начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин нагадав, що за незаконне поводження зі зброєю передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.