Президент України Віктор Янукович обіцяє амністію учасникам акцій протесту, які не вчиняли тяжких злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Всеукраїнської Ради церков.

Президент зауважив, що 28 січня відбудеться так би мовити, “надзвичайна сесія (Верховної Ради України), на якій розглядатиметься той порядок денний, який сьогодні є необхідним для того, щоб зняти гострі питання в суспільстві. Я переконаний в тому, що парламент напрацює всі питання і ми по ним знайдемо порозуміння».

Розповідаючи про хід переговорів з опозицією, Янукович зауважив, що сторони домовилися ухвалити рішення про амністію для всіх, хто був затриманий під час акцій протесту, в тому числі і радикалів.

“Ми вчора домовились, що після прийняття у парламенті закону про амністію для тих людей, які зараз затримані в процесі цих акцій, в тому числі і радикальних, але які не скоювали тяжких злочинів, вони всі будуть звільнені”, - сказав Янукович.

При цьому він зауважив, що сьогодні відпрацьовуються відповідні пропозиції.

Янукович наголосив, що сьогодні цей закон діє, і всі люди звільнені.

Він нагадав, що амністія вже застосувалась після подій 30 листопада, 1 грудня. Але після цього відбулись нові події, які Президент назвав радикальними.