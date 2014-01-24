Міліція відкрила справу за блокування дороги Львів-Краковець

23 січня близько 23:00 група людей заблокувала ділянку автодороги державного значення Львів-Краковець біля міста Новояворівська на Львівщині. За блокування транспортних комунікацій 24 січня правоохоронці відкрили кримінальне впровадження за ч.1 ст.279 КК України.

Дії учасників акції спричинили утруднення в русі великовагового транспорту та створили значні незручності для мешканців довколишніх селищ та сіл, адже вантажівкам доводиться змінювати маршрут і їхати в об’їзд через населені пункти по дорогам з невеликою пропускною здатністю, повідомляють в міліції

ДАІ звертається до учасників акції із закликом припинити порушення законодавства, дати можливість забезпечити вільний рух транспортних засобів.

У міліції нагадали, що від роботи транспорту залежить забезпечення життєдіяльності населених пунктів, у тому числі вчасна доставка до місць призначення медикаментів, продуктів харчування, оперативне прибуття за викликом автомобілів швидкої допомоги, пожежників, рятівних служб.