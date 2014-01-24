У Києві застрелили міліціонера

Тіло правоохоронця із вогнепальним пораненням голови знайшли у Голосіївському районі Києва 24 січня ввечері. Вбитого міліціонера виявили охоронці, які працюють на будівництві неподалік місця вчинення злочину.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Чоловіки почули постріли та побігли у ту сторону, звідки вони лунали. Прибігши на місце, як зазначають в міліції, одразу викликали правоохоронців. Свідки бачили, як двоє невідомих тікали з місця пригоди.

Уже встановлено, що потерпілий - 27 річний старший сержант відділу державної служби охорони Голосіївського райуправління міліції. Міліціонер прямував зі служби додому без зброї. Проживав правоохоронець неподалік у гуртожитку «Беркута».

На місці події працює слідчо-оперативна група.