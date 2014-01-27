У Дніпропетровську госпіталізовано 5 активістів і 2 міліціонерів після акції біля стін ОДА

У результаті акції біля стін Дніпропетровської облдержадміністрації до лікарень міста госпіталізовано 5 учасників мітингу і 2 міліціонерів.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

«Постраждали 23 учасники акції і 21 співробітник міліції», - заявляють у міліції.

За даними медиків, один співробітник міліції прооперований і перебуває у тяжкому стані. Двоє учасників акції також у тяжкому стані.

Стан решти госпіталізованих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

В усіх госпіталізованих - травми голови.

Як повідомлялося, за даними міліції, за порушення громадського порядку близько 37 учасників акції біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації було затримано й доставлено до райвідділів міліції міста.

Сьогодні вночі Бабушкінський районний суд Дніпропетровська ухвалив заарештувати на 2 місяці 15 учасників масових заворушень біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації.