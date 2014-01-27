Російський кримінальний авторитет Коля Бєс повісився у Лук’янівському СІЗО

У Лук’янівському СІЗО повісився російський кримінальний авторитет Коля Бєс (Кравченко). Про це УНН повідомив співрозмовник у ДПТсУ.

Як зазначив працівник відомства, чоловік здійснив самогубство за кілька днів до екстрадиції.

Нагадаємо, Росія раніше зверталася до України з проханням про екстрадицію відомого російського кримінального авторитету Миколи Кравченка.

Як повідомлялося, 11 листопада 2013 року Прокуратура Київської області повідомила про те, що затриманого в Україні кримінального авторитета Миколи Кравченка, більш відомого як Коля Бєс, можуть передати російським спецслужбам.

Довідка: Багато років Микола Кравченко вважався недоторканним господарем Новгорода, підозрювався у вимаганні та незаконних оборудках. Часто з’являючись в компанії губернатора, цей кримінальний авторитет активно приміряв на себе роль безкорисливого мецената що допомогло йому у 2000 році потрапити в енциклопедію “Кращі люди Росії”.

У лютому 2012 року начальник УМВС по Новгородській області Анатолій Якунін оголосив кримінального авторитета в розшук, встановивши нагороду в 10 мільйонів рублів.

Агенти Інтерполу шукали Колю Бєса по всьому світу. У квітні 2013 року він був затриманий в Україні.

УНН