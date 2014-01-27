У сімферопольському аеропорту у росіянина вилучили радіаційні годинник та компас

В аеропорту Сімферополя у росіянина вилучили радіаційні годинник та компас.

Як повідомили УНІАН у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, 26 січня під час оформлення рейсу «Сімферополь-Москва» спрацювала система комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин «Янтар». Джерелом випромінювання стали особисті речі пасажира, громадянина Росії. Під час перевірки багажу 64-річного росіянина прикордонно-митна оглядова група виявила авіаційний годинник та компас.

Після проведення повторної перевірки з’ясувалося, що виявлені речі перевищують допустимий рівень радіаційного випромінювання у більш як 12 разів. У ході бесіди з правоохоронцями росіянин пояснив, що годинник та компас він придбав у Сімферополі на радіоринку як сувеніри для своїх родичів. Однак те, що дані речі радіаційно небезпечні, він не знав.

Росіянина пропустили через державний кордон, проте радіаційні речі вилучили та передали відповідним службам для подальшої утилізації.

Напередодні вихідних в аеропорту Донецька за допомогою системи радіаційного контролю «Янтар» було виявлено 5 кг радіаційного піску. Доправити радіаційний матеріал в Україну із Конго намагався житель Запорізької області.