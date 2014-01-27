У ВР зареєстровано законопроект, що забороняє утворення спецпідрозділів міліції без рішення парламенту

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації повноважень Верховної Ради України при визначенні структури Міністерства внутрішніх справ України».

Текст проекту закону (№4016), автором якого є народний депутат від «УДАРу» Микола Паламарчук, розміщено на офіційному парламенту.

Законопроект покликаний забезпечити реалізацію повноважень Верховної Ради при визначенні структури Міністерства внутрішніх справ та законодавчо регламентувати діяльність спеціальних підрозділів та військових частин спеціального призначення МВС України.

Зокрема, документом пропонується внести зміни до Законів України «Про міліцію» та «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України».

”Пропонується частину другу статті 7 Закону України «Про міліцію» викласти у такій редакції: «Забороняється утворення спеціальних підрозділів міліції інакше як шляхом прийняття Верховною Радою України закону, у якому визначаються кількість особового складу, місце постійної дислокації, функції, повноваження та правовий статус спеціального підрозділу міліції. У виключним випадках для забезпечення громадського порядку на об`єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Кабінетом міністрів України можуть створюватися тимчасові спеціальні підрозділи міліції на термін не більше, ніж три місяці. Зі спливом цього терміну таким тимчасовим спеціальним підрозділам міліції законом надається постійний статус або вони ліквідовуються». Та доповнити після частини першої статті 7 Закону України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» новою частиною такого змісту: ”Забороняється утворення військових частин спеціального призначення внутрішніх військ, спеціальних моторизованих військових частин міліції та інших спеціальних підрозділів (у тому числі у складі військових частин), інакше як шляхом прийняття Верховною Радою України закону, у якому визначаються кількість особового складу, місце постійної дислокації, функції, повноваження та правовий статус відповідної части чи підрозділу спеціального призначення», - сказано в пояснювальній записці до проекту закону.