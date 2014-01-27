Запорізька міліція затримала 46 учасників Майдану перед будівлею ОДА

Міліція затримала 46 учасників Майдану, що проходив 26 січня перед будівлею облдержадміністрації в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу начальник штабу ГУ МВС України в Запорізькій області Олег Курочкін повідомив, що «на сьогоднішній день затримано 46 осіб – учасників спроби захоплення будівлі облдержадміністрації. Всі вони – жителі Запоріжжя, серед яких 7 - неповнолітні, 5 – студенти і є кілька раніше судимих за хуліганство й угони».

Всі вони, за даними Курочкіна, зараз перебувають у спецустановах міліції, й найближчим часом буде вирішено питання про обрання для них запобіжного заходу на період проведення досудового слідства, відкритого напередодні, 26 січня, за ч.1 ст. 15, ч.1 ст.341 КК України (замах на захоплення державних або громадських будівель або споруд).

Як покарання ця стаття КК України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років або обмеження свободи на строк від 3 до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 січня, на площі перед будівлею Запорізької ОДА пройшов мітинг за участю понад 3 тисяч людей, які вимагали люстрації центральної та місцевої влади.

Після виходу губернатора, який заявив, що свій пост він не покине і з ПР не вийде, учасники акції протесту спробували проникнути в будівлю ЗОДА. За словами мітингувальників, з будівлі їм на голови полетіли пакети, які вибухали, у відповідь з натовпу полетіли каміння в будівлю ЗОДА.

Міліція відтіснила учасників майдану від будівлі ОДА і відкрила провадження за фактом спроби захоплення адмінбудівлі. В результаті сутичок перед ЗОДА 3 людини були госпіталізовані з осколковими пораненнями, що не становлять загрози для життя.

Близько 21.10 на співробітники міліції, за спинами яких, за словами учасників Майдану, йшли люди спортивного вигляду в цивільному одязі з дрючками, витіснили з площі. У цей момент на площі перебувало близько 200 осіб, в «Байді» - близько 150. За даними запорізьких ЗМІ, багато кого, в тому числі і журналістів, було при цьому побито і затримано. Тих, хто зміг втекти, силовики відловлювали у дворах.

Згідно з даними міліції, в результаті зіткнень постраждали 12 осіб.