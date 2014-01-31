Розслідуванням нападів на журналістів займаються потужні слідчі групи - МВС

Розслідуванням причин та обставин отримання тілесних ушкоджень працівниками ЗМІ на масових акціях в Києві займаються потужні слідчі групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

«Ми засуджуємо, що працівники засобів масово інформації отримали тілесні ушкодження… По кожному випадку створено потужні слідчо-оперативні групи для встановлення осіб, які це спричинили», - сказав Татаров.

Довідка УНІАН. За даними Інституту масової інформації, в Україні з 19 по 27 січня постраждали 60 журналістів.

У листопаді-грудні 2013 року від рук правоохоронців постраждали більш як 50 журналістів.