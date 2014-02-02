Набув чинності закон про амністію протестувальників

Сьогодні набуває чинності закон про амністію учасників акцій протесту після звільнення зайнятих адміністративних будівель і закон про скасування прийнятих Верховною Радою «законів 16 січня».

Так, згідно з законом ”Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань і покарання осіб у зв`язку з подіями, які мали місце під час проведення мирних зібрань”, від кримінальної відповідальності звільняються особи, підозрювані або обвинувачені у скоєнні низки статей КК України, за умови, що ці злочини пов`язані з масовими акціями протесту, які почалися 21 листопада 2013 р. Кримінальні провадження стосовно таких людей мають бути закриті.

Згідно зі статтею 9, закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак вводиться в дію з дня, наступного за днем публікації на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення генерального прокурора України про фактичне здійснення учасниками масових акцій протесту сукупності певних дій.

Серед таких – звільнення всіх зайнятих в місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту будівель або приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об`єктів, розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського в Києві учасниками масових акцій протесту.

Також у законі йдеться про розблокування інших вулиць, площ, провулків, бульварів у Києві та містах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції.

На виконання сукупності дій протестувальникам відводиться 15 днів з наступного після набуття чинності закону дня.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Верховна Рада без обговорення ухвалила в першому читанні та в цілому вищезазначений законопроект.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністії затриманих активістів без будь-яких умов.

Довідка УНІАН. 16 січня у Верховній Раді народні депутати від Партії регіонів та КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника ”Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян”, який містив ряд норм, що суттєво обмежували права та свободи громадян.

Ухвалення цих законів спровокувало зіткнення мітингувальниками й правоохоронцями у Києві, а потім – і по всій Україні. Сотні людей поранені, є убиті. Сотні громадян арештовані.

28 січня парламент скасував усі закони, ухвалені 16 січня, а також ухвалив чотири закони на заміну чотирьох скасованих.