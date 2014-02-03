Активістів на Грушевського застрелили з 2-3 метрів – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що слідчі досі не мають інформації про свідків убивств на вулиці Грушевського у Києві.Відстань, з якої потерпілі отримали поранення, становить 2-3 метри, на що вказують сліди пороху на їх одязі.

Про це свідчать отримані правоохоронцями результати експертиз. Міліція ще раз звертається до можливих свідків із проханням надати всю наявну в них інформацію, що сприятиме розкриттю цих злочинів, повідомляють в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Правоохоронці продовжують слідчі дії щодо вбивств які, за попередньою інформацією, сталися 22 січня в районі вулиці Грушевського у Києві. Троє чоловіків – громадяни Нігоян, Жизневській та Сеник – отримали поранення та померли.

За словами в.о. начальника відділу слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві Юрія Таткова, правоохоронці змогли встановити точний час смерті трьох мітингувальників. Проте час та місце отримання ними тілесних ушкоджень встановити досі не вдалося, адже для цього потрібно знати точне місце, де потерпілі отримали поранення. А цих даних, як і показів свідків, у правоохоронців досі немає.

Сьогодні працівники міліції намагалися знайти та допитати свідка, який начебто бачив, як отримав поранення громадянин Жизневський та надав коментар з цього приводу телебаченню. Його звуть Тарас Кобялко. Але за даними людей, які називають себе «охороною» «Українського дому», такого чоловіка серед людей, які перебувають у будівлі, не значиться.

На сьогоднішній день слідство починає отримувати результати перших експертиз. З них вбачається, що постріли здійснені з близької відстані – 2-3 метри, на це вказують сліди пороху, присутні на одязі загиблих. Крім того, з попередніх висновків зрозуміло, що постріли зроблені зверху під доволі великим кутом. Однак для того, щоб провести детальне дослідження, потрібно знати точне місце, де потерпілі отримали поранення.

«У зв’язку з цим ми звертаємося до засобів масової інформації, до громадян із проханням надати будь-яку інформацію, яка би сприяла розкриттю даних злочинів та встановленню істини у цих провадженнях», – зазначив Юрій Татков.