Командувач внутрішніх військ МВС заявляє про спроби підкупу військовослужбовців опозицією

Опозиція вдається до спроб впливу на військовослужбовців шляхом підкупу. Про це йдеться у зверненні командувача Внутрішніми військами МВС України генерал-лейтенанта Станіслава Шуляка, переданому УНІАН прес-службою ВВ МВС.

За словами Шуляка, ”винахідливість опозиційних політиків у виборі методів впливу не має меж. Не припиняються погрози на адресу керівного складу внутрішніх військ, в інтернет-виданнях публікуються особисті дані військовослужбовців, їх домашні адреси та телефони. Невдачею закінчуються спроби екстремістів впливати на військовослужбовців через так званих «Солдатських матерів», які на камери ллють гіркі сльози, водночас благословляючи підлітків, що жбурляють в вас бруківкою та запалювальними сумішами. Не досягнувши мети, опозиція навіть вдається до спроб впливу на військовослужбовців через підкуп. За наявними даними, готуються провокаційні пропозиції щодо казкових благ кожному, ”хто перейде на сторону так званих революціонерів” і вступить до незаконних збройних формувань. Агітатори отримують завдання обіцяти премії в розмірі 10-20 річних окладів за зраду присязі”.

Він нагадав як тиждень тому ”вони критикували проект бюджету, закидаючи уряду в якості головного злочину проти українського народу його спробу підвищити фінансування правоохоронних органів, в тому числі внутрішніх військ”.

”Тепер вони ладні пропонувати вам нереально великі гроші. Чи варто вірити таким пропозиціям? Чи можна довіряти політикам, з мовчазної згоди яких проплачені екстремісти щедро поливали вас коктейлями Молотова? Чи можна укладати угоду з тими, хто закликав і продовжує закликати до розправ над вами та вашими сім’ями? Кожен з вас спроможний зрозуміти сам, на чиєму боці правда. Тут, на Грушевського, ви бачили достатньо, щоб мати свою самостійну думку. Я вірю в вашу здатність відрізняти істину від підступного обману. Україна вже побачила, хто спроможний вберегти державу від великої крові. Вірю, що ваша відданість Військовій присязі знайде свою оцінку. Чи варто розмінювати довіру і шану українського народу на міфічні тридцять срібників?”, - підкреслив у своєму зверненні Шуляк.