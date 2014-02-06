У Будинку профспілок стався вибух: активісту "Правого сектора" відірвало кисть руки - ЗМІ

Сьогодні, 6 лютого, в Києві на п'ятому поверсі Будинку профспілок стався вибух.

Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело, вибух стався в кабінеті №517, а причиною вибуху називають займання суміші "коктейлю Молотова".

Джерело видання повідомляє, що в результаті вибуху постраждали кілька активістів "Правого сектора".

Одному активістові, за попередніми даними, відірвало кисть руки, а у другого постраждало обличчя.

Повідомляється, що керівництво штабів Євромайдану не підтвердило інформацію про вибух. Видання повідомляє, що зараз у Будинку профспілок проходить екстрене засідання лідерів Євромайдану. Офіційно в правоохоронних органах цю інформацію поки не коментують.

ТСН