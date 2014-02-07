Троє інженерів комунального підприємства найняли виконавця, щоб облити кислотою свого керівника

У Києві викрито трьох інженерів комунального підприємства, які вирішили покалічити свого керівника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зловмисники, наймолодшому з яких 60 років, знайшли виконавця, який за 4 тис. доларів погодився облити головного інженера кислотою.

Наприкінці 2013 року спільники передали виконавцю завдаток у розмірі 1 тис. доларів, фото потерпілого та пляшку із кислотою. Після цього було визначено дату виконання замовлення.

У перебіг подій втрутилися оперативники УБОЗ Києва. В обумовлений день виконавець нібито облив потерпілого кислотою, якого одразу госпіталізували. Зловмисники, не маючи сумнівів у тому, що справу доведено до кінця, зв’язалися з виконавцем та домовилися про зустріч. Після передачі спільниками ще частини обумовленої суми – 12 тис. грн - вони були затримані оперативниками УБОЗ.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. «Спільникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Наразі вони перебувають під домашнім арештом», - сказав начальник УБОЗ ГУМВС України в м. Києві Олександр Шаповалов.