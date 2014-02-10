МВС: Булатов напередодні викрадення придбав ноутбук, розрахувавшись грошима з пожертв

У міліції заявляють, що один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов напередодні свого викрадення придбав дорогий ноутбук, розрахувавшись карткою, на банківський рахунок якої надходили пожертви на потреби Автомайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

За його словами, розслідування стосовно викрадення Булатова триває і, незважаючи на те, що органи слідства не отримують необхідної інформації про обставини події ні від самого Булатова, ні від його друзів, знайомих, слідству вдалося встановити, що напередодні викрадення Булатов придбав за майже за 28 тис. грн дорогий ноутбук Apple, на який пізніше закачав музичні файли на суму 39 доларів.

“Зараз з`ясовуємо, де знаходиться цей пристрій і звідки на нього завантажувалася музика”, - повідомив Татаров.

Він нагадав, що відносно Булатова відкрито два кримінальних провадження, в одному з яких він є потерпілим, а в іншому - підозрюваним.

Також заступник начальника ГСУ МВС підкреслив, що будь-який запобіжний захід Булатову не обирався.

За словами Татарова, відповідно, після свого можливого повернення Булатов може бути притягнутий до відповідальності, але і на нього, як і до багатьох інших, розповсюджується закон про амністію.

Як повідомляв УНІАН, Булатова викрали 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки «Борис».

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України ”Незаконне позбавлення волі або викрадання людини”. Крім того, Булатова було оголошено в розшук і він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 УК) як підозрюваний.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність якихось перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури.

3 лютого вранці стало відомо, що Булатов прибув на лікування до Вільнюса.