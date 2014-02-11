Селищного голову з Херсонщини, якого розшукував Інтерпол, затримали у Молдові

Колишнього голову Антонівської селищної ради (передмістя Херсона) 7 лютого затримали в Кишиневі (Молдова). Про це на прес-конференції повідомив начальник управління з боротьби із організованою злочинністю управління МВС у Херсонській області полковник Гліб Мельниченко.

За словами полковника, Ігор Семенчев перебував у Молдавії з листопада минулого року. Весь цей час колишнього голову селищної ради фінансово підтримували його знайомі: він мешкав у арендованій квартирі в будинку, який не було здано в експлуатацію.

«Приблизно о 17:00 Семенчева затримали представники місцевого комісаріату, в мить, коли той виходив за сигаретами. Зараз він перебуває в ІТТ, чекає екстрадиції», - повідомив Мельниченко.

Виїхав Семенчев за власним паспортом, але співробітники прикордонної служби його виїзд не зафіксували. Швидше за все, він нелегально перетнув кордон, тому що в іншому разі про його місцезнаходження правоохоронці дізналися б набагато раніше: Семенчев був офіційно оголошений Інтерполом у міжнародний розшук.

Зараз молдавські правоохоронці чекають завершення процедури екстрадиції, після чого на Ігоря Семенчева чекає суд. Згідно зі звинуваченням, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2013 року співробітники управління з боротьби із організованою злочинністю УМВС України в Херсонській області спільно з прокуратурою Херсонської області в приміщенні адміністративної будівлі селищної ради задокументували факт вимагання головою від приватного підприємця неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. дол.

За даними міліції, для одержання неправомірної вигоди голова селищної ради залучив до посередництва свого близького знайомого, який у салоні свого автомобіля біля будівлі селищної ради одержав хабар у зазначеному розмірі. Посередник намагався втекти з місця події та позбутися одержаної суми, але був затриманий співробітниками УБОЗ і слідчим прокуратури Херсонської області.

У жовтні Семенчева оголосили в розшук. За деякими даними, восени він перебував у Київській області, але тоді його так і не знайшли.

Пізніше Семенчева було засуджено за те, що він, будучи посадовцем органів місцевого самоврядування, перебував у складі наглядової ради одного з публічних акціонерних товариств.

Також відзначимо, що у вересні 2013 року постановою апеляційного суду Херсонської області було залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким голову Антонівської селищної ради Семенчева було визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення і яким на нього було накладено відповідний штраф.

Після рішення суду, за поданням прокуратури області, Антонівська селищна рада ухвалила рішення про припинення повноважень Семенчева у зв`язку з рішення суду.