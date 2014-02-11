Інтернет-провайдери зобов`язані надавати інформацію про користувачів лише за рішенням суду – ІНАУ

Українські інтернет-провайдери зобов`язані надавати спецслужбам дані про користувачів і про проглянутий ними контент лише за рішенням суду, повідомила журналістам на брифінгу голова правління Інтернет асоціації України (ІнАУ) Тетяна Попова.

За її словами, запитів слідчих органів без постанови суду недостатньо для правомірного одержання даних про користувачів у рамках чинного законодавства.

«Має бути постанова суду. Тоді в рамках чинного законодавства інтернет-провайдери видають будь-яку інформацію», - сказала Попова.

«Просто так інформацію про своїх користувачів інтернет-провайдери не видають», - наголосила вона.

Також присутній на брифінгу член правління ІнАУ Іван Пєтухов відзначив, що більшість провайдерів в Україні не мають технічної можливості надавати спецслужбам інформацію про користувачів, які відвідували сайти за певними електронними адресами.

За його словами, провайдери щомиті обробляють дуже велику кількість інформації, але через відсутність певної накопичувальної техніки вони не можуть зберігати у себе ці дані.

«Більшість інтернет-провайдерів не записують цю інформацію, цей трафік технологічно не потрібний провайдеру», - сказав Пєтухов.

Як повідомляв УНІАН, ряд операторів і провайдерів телекомунікацій до 28 січня цього року одержали від слідчих органів СБУ запити на надання без рішення суду відомостей про абонентів або користувачів Інтернету, які впродовж встановленого періоду часу відвідували сайти за певними електронними адресами.

6 лютого ІнАУ звернулися до голови СБУ Олександра Якименка, щоб висловити свою стурбованість запитами, які надійшли до провайдерів.

На сьогоднішній день лист у відповідь від СБУ ІнАУ не одержало.