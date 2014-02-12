Четверо людей загинули в аварії на трасі Київ-Чоп (фото)

У Рівненській області в результаті зіткнення автомобіля «Рено-Трафік» з вантажівкою «Мерседес-Атего» загинуло четверо людей. Окрім цього, п’ятеро людей госпіталізували. Трагедія сталася сьогодні вранці на 378-му кілометрі траси Київ-Чоп, поблизу міста Дубно.

Про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса, рухаючись у бік Рівного, не впорався з керуванням, пересік суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес-Атего».

За даним фактом міліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.