Четверо людей загинули в аварії на трасі Київ-Чоп (фото)

11:14, 12 лютого 2014
Кримінал
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У Рівненській області в результаті зіткнення автомобіля «Рено-Трафік» з вантажівкою «Мерседес-Атего» загинуло четверо людей. Окрім цього, п’ятеро людей госпіталізували. Трагедія сталася сьогодні вранці на 378-му кілометрі траси Київ-Чоп, поблизу міста Дубно.

ДТП на трасі Київ-Чоп поблизу міста Дубно

Про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса, рухаючись у бік Рівного, не впорався з керуванням, пересік суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес-Атего».

За даним фактом міліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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