У Києві міліція зупинила діяльність 10 гральних закладів

Працівники відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Шевченківського районного управління міліції Києва зупинили діяльність понад 10 гральних закладів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Шевченківського райуправління столичної міліції, приміщення одного з таких закладів – без жодних ознак роботи, облаштували двома броньованими дверима. Пересічному громадянину потрапити в середину було не так просто. Існувала певна процедура «контролю доступу»: телефонний дзвінок та «кодове слово», яке майже щодня змінювалось.

Коли працівники відділу по боротьбі з економічною злочинністю Шевченківського райуправління міліції з’являлись в ігорних закладах, що замаскувались під інтерактивні клуби, на їх появу навіть ніхто уваги не звертав. Кожен продовжував займатись своєю справою: гравці – грати, а працівники - слідкувати за клієнтами.

Коли вже співробітники закладу розуміли, що до них завітали не клієнти, а працівники міліції, одразу відключали Інтернет. Дехто з гравців, не зрозумівши, що відбувається, почали з’ясовувати в адміністратора чому зникло світло, адже ще трошки часу і він би не тільки повернув програні гроші, а ще й зірвав чималий куш.

Всього правоохоронці вилучили понад 70 одиниць комп’ютерної техніки.

За всіма фактами забороненої чинним законодавством України діяльності слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві розпочато кримінальні провадження за статтею 203-2 Кримінального кодексу України «Заняття гральним бізнесом». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.