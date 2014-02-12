Янукович виступає за законодавче посилення гарантій безпеки суддів і членів їх сімей

Президент України Віктор Янукович у зв’язку із вбивством судді Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка пропонує законодавчо посилити гарантії безпеки суддів і членів їх сімей.

Про це йдеться в дорученні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Янукович просить Пшонку вжити вичерпних заходів щодо забезпечення проведення у найкоротші строки розслідування вбивства судді Лободенка, встановлення осіб, винних у вчиненні цього злочину, та притягнення їх до кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Доповісти про результати розслідування ген прокурор має до 12 березня 2014 року.

Крім того, Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій безпеки суддів і членів їх сімей.

Як повідомлялося, у Кременчуці увечері 11 лютого було здійснено замах на суддю Автозаводського райсуду міста Олександра Лободенка.

Суддя помер у реанімації в ніч на 12 лютого.