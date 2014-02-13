Чернігівська міліція назвала піаром охорону міських вулиць активістами самооборони

У Чернігові міліція назвала патрулювання міста активістами народної самооборони піар-заходами, а шикування на Євромайдані показовим перед журналістами.

Як повідомили УНІАН у сектор громадських зв`язків УМВС в області, «інформація про перебування особового складу у столиці є неправдивою і відверто спекулятивною. Весь особовий склад міліції Чернігівського гарнізону перебуває в місцях постійної дислокації».

В офіційному повідомленні зазначається, що несення служби з охорони громадського порядку здійснюється в штатному режимі, як пішими, так і автопатрулями міліції. Щодня в чернігівському міському відділі УМВС відбувається комплексний інструктаж особового складу, який розподіляється за визначеними маршрутами патрулювання як в центральній частині, так і в інших районах міста.

«Тож міліція сумлінно і послідовно виконує покладені на неї функції з охорони громадського порядку в обласному центрі», - підкреслюють в СГЗ.

Крім того, у міліції викликали сумніви особи самозваних «захисників правопорядку». Адже кістяк загонів, за інформацією міліції, складають радикальні футбольні вболівальники – так звані «ультрас», які добре відомі в Чернігові своєю агресивною поведінкою та демонстративною неповагою до закону. Також правоохоронці нагадали, що громадські формування з охорони правопорядку можуть діяти виключно під контролем міліції.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області, в свою чергу, поінформувала, що в Україні існує пряма заборона щодо створення та діяльності військових або інших формувань, не передбачених законодавством.

«Це правопорушення, за яке Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність. На сьогодні в Україні вже розпочато низку кримінальних проваджень за фактами створення таких «загонів самооборони», - наголошено у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого у Чернігові учасники народної самооборони та місцевого Євромайдану почали патрулювати місто. За словами координатора обласного осередку ВО ”Майдан” Олександра Бондарєва, 4 групи по чотири представники народної самооборони обходили за маршрутом свої вулиці у центрі Чернігова. Метою проекту є привернути увагу правоохоронців до їх безпосередніх обов`язків. На думку Бондарєва, патрулювання міста є надзвичайно важливою справою на фоні інформації про банду, яка здійснює напади у Чернігові.

Під час першого патрулювання порушень громадського порядку не було виявлено.