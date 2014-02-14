На Запоріжжі вшановували міліціонерів-учасників бойових дій

15 лютого вся Україна відзначає День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також річницю виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. 25 років тому закінчилася десятилітня військово-політична спецоперація Радянського Союзу, учасниками якої стали і запорізькі міліціонери.

Напередодні знаменної дати в актовій залі Запорізького ГУМВС керівництво відзначило колишніх та діючих співробітників, які брали участь у локальних війнах та воєнних конфліктах, повідомили в обласному управлінні міліції.

Як зазначив у своєму виступі заступник начальника ГУМВС України в Запорізькій області полковник міліції Віктор Землянський, 159 пенсіонерів ОВС несли службу на території інших держав, з яких 100 – пройшли кроваву та жорстоку афганську війну. На сьогодні серед атестованих співробітників запорізького гарнізону продовжують служити 14 учасників бойових дій.

За сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків, ініціативу та наполегливість, а також з нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан наказом МВС України нагороджений грамотою і відзнакою старший прапорщик міліції Валерій Саламаха.

За високі показники в оперативно-службовій діяльності, зразкове виконання своїх службових обов’язків, активну участь у ветеранському русі, з нагоди 25-ї річниці виведення військ з Афганістану та згідно Дисциплінарного статуту нагородили цінним подарунком (наручним годинником) та відзнакою Ради Асоціації ветеранів МВС України співробітника ДАІ м. Запоріжжя Миколу Скрипника, пенсіонера ОВС Анатолія Пянтковського, співробітника Ленінського міжрайонного відділу УДСО при ГУМВС Віктора Єфименка, співробітника спеціальної роти «Титан» УДСО при ГУМВС Валерія Кишка.

Також наказами начальника ГУМВС та УДСО заохочено грошовою винагородою 9 працівників.

За словами заступника начальника Управління кадрового забезпечення Сергія Тарасенка, всього до 25-ї річниці виводу військ колишнього СРСР з Афганістану заохочено 27 співробітників та пенсіонерів органів внутрішніх справ Запорізької області.

Присутні вшанували пам'ять загиблих в локальних війнах на території інших держав хвилиною мовчання. А діючі співробітники міліції поклали квіти до Меморіального комплексу загиблим працівникам органів внутрішніх справ.

Після заходу присутні вирушили в Музей запорізької міліції, де відбулось відкриття стенду, присвяченого учасникам бойових дій на території Афганістану. Також гостям був продемонстрований тематичний відеоролик, після чого ветерани мали змогу поспілкуватися один з одним та поділитися власними спогадами.