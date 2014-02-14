На Черкащині у лікарні помер восьмикласник, якому стало зле у школі
09:17, 14 лютого 2014Кримінал
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У Черкаській області в лікарні помер 12-річний школяр, якого доставили у медзаклад зі школи. За даним фактом міліція проводить перевірку.
Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Черкаській області.
У міліції зазначають, що до Камянського райвідділу міліції від чергового лікаря надійшло повідомлення, що в реанiмацiйному вiддiленнi лікарні помер учень 8 класу місцевої школи. «Перебуваючи у навчальному закладі хлопчик втратив свідомість і був доставлений до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.
Слідчим відділом Камянського райвідділу міліції відомості внесено до Єдиного реєстру.
Триває досудове розслідування.
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