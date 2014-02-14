Міліція розслідує конфлікт у донецькому кафе за участі журналістів

У Донецьку за фактом конфлікту в кафе за участі журналістів, який стався ввечері 13 лютого, міліцією проводиться перевірка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Для розгляду до Ворошиловського райвідділу міліції було запрошено 21 особу, тобто всіх учасників конфлікту. Затриманих немає.

Як встановлено на даний момент, у кафе проходила зустріч жителів Донецької області з громадськими активістами, які прибули з інших міст України, зокрема Івано-Франківська та Києва. В ході зустрічі стався конфлікт між учасниками заходу й жителями Донецька, яких не було на нього запрошено.

В результаті інциденту до міліції надійшло 8 звернень: 6 від учасників зустрічі, 2 – від їхніх опонентів. Всі вони внесені до журналу Єдиного обліку Ворошиловського РВ Донецького ГУ. Згідно з повідомленням правоохоронців, ні в кого з учасників подій видимих тілесних ушкоджень не було.

Зараз за всіма заявами проводиться перевірка. Попередня кваліфікація події – хуліганські дії. Не виключається й версія про спробу провокації, йдеться в повідомленні.