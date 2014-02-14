Чоловіка, який облив Яценюка зеленкою, оштрафували на 100 грн

У Харкові чоловіка, який біля лікарні «Укрзалізниці» облив керівника парламентської фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка зеленкою, оштрафували на 100 грн. Як повідомила начальник відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, відповідне рішення 12 лютого ухвалив Дзержинський районний суд Харкова. Читайте такожЯценюка облив зеленкою раніше засуджений харків’янин – МВС Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Харкові на території «Укрзалізниці» Яценюка та заступника керівника ВО “Батьківщина” Олександра Турчинова невідомий облив зеленкою. 32-річного чоловіка затримали працівники міліції, які чергували в лікарні.

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