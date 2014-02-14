Правоохоронці під час сутичок у Києві проявили стійкість і мужність – міністр

Ви проявили неабияку стійкість і мужність. Про це глава правоохоронного відомства Віталій Захарченко заявив 14 лютого відвідуючи поранених і травмованих міліціонерів і військовослужбовців ВВ у центральному госпіталі МВС України.

Захарченко також вважає, що солдати і офіцери, які виконували завдання з охорони громадського порядку на вулиці Грушевського в дні протистоянь, виконали свої завдання з честю і гідністю, повідомляє УЗГ МВС України.

«Вважаю, що люди з часом зрозуміють, що сталося насправді і дадуть свою оцінку», - сказав міністр.

Він також зазначив, що саме правоохоронці не дали у не конституційний спосіб здійснити переворот у державі.

«У цьому велика заслуга ваша - міліціонерів і рядових солдатів правопорядку. Я дякую вам за це», - додав Захарченко.

Тим часом майор внутрішніх військ МВС України Ігор Чигирин, отримавши надважку травму, розповів про те, що до шпиталю потрапив 23 січня, якраз в той час, коли почали палити автомобільні покришки.

«22 січня в складі інших офіцерів я щитом прикривав пожежника, який виконував завдання з гасіння вогню. В якийсь момент відчув сильний біль в боку, виявляється, у мене потрапили бруківкою. Внаслідок цього сильно постраждала нирка», - розповів Чигирин.

Наостанок всі правоохоронці з рук міністра отримали відомчі нагороди і скромні подарунки.

Нагадаємо, з початку проведення масових заходів у місті Києві 647 міліціонерів і військовослужбовців внутрішніх військ отримали каліцтва та різні травми. З них 333 – пройшли лікування в стаціонарних умовах госпіталів системи МВС.