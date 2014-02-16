У Харкові п‘яна жінка спричинила аварію за участю автомобіля ДАІ

У Харкові п’яна жінка на легковику спричинила аварію за участю патрульного автомобіля Дорожньої автомобільної інспекції.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні, 15 лютого, близько 15:00 на перехресті вулиць Полтавський Шлях та Єлізарова.

32-річна водій автомобіля Suzuki, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, спровокувала зіткнення з патрульним автомобілем ДАІ, який рухався позаду в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.