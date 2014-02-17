У Чернігові чоловік загинув, стрибнувши з дзвіниці кафедрального собору

У Чернігові у суботу, в день православного свята Стрітення, чоловік скоїв самогубство, стрибнувши з дзвіниці кафедрального Свято-Троїцького собору.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівському міському відділі міліції.

За інформацією правоохоронців, загиблим виявився 33-річний житель обласного центру. При собі у нього не було ані документів, ані передсмертної записки. Чоловік придбав екскурсійний квиток, щоб піднятися на дзвіницю, потім вийшов за огородження і стрибнув у церковний двір з третього ярусу дзвіниці, яка загалом має висоту 58 метрів.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).