Київська міліція затримала на хабарі чиновника
12:27, 17 лютого 2014Кримінал
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Правоохоронці затримали під час отримання хабара в розмірі майже 50 тисяч гривень столичного чиновника, який, використовуючи своє службове становище, діяв в інтересах одного приватного підприємства.
Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.
В ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити, що затриманий, перебуваючи на посаді начальника одного з державних підприємств міста Києва, отримав неправомірну вигоду, діючи в інтересах приватного підприємства.
Зловмисник свою вину повністю визнав. Святошинським районним судом чиновнику-хабарнику призначено покарання у вигляді позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання.
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