Київська міліція затримала на хабарі чиновника

Правоохоронці затримали під час отримання хабара в розмірі майже 50 тисяч гривень столичного чиновника, який, використовуючи своє службове становище, діяв в інтересах одного приватного підприємства.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

В ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити, що затриманий, перебуваючи на посаді начальника одного з державних підприємств міста Києва, отримав неправомірну вигоду, діючи в інтересах приватного підприємства.

Зловмисник свою вину повністю визнав. Святошинським районним судом чиновнику-хабарнику призначено покарання у вигляді позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання.