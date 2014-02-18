Протестувальники захопили офіс Партії регіонів на вулиці Липській у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції змогли зайти до будівлі з чорного ходу.

Як стало відомо, співробітники офісу встигли залишити будівлю до того, як туди увійшли мітингувальники.

Як повідомляв УНІАН, близько 200 мітингарів штурмували офіс ПР на Липській. Активісти закидали будівлю «коктейлями Молотова», розбили шибки у вікнах і кілька машин, що були припарковані біля офісу.