У Києві вбито двох працівників ДАІ, третього поранено – міліція

У Києві вбито двох працівників Державтоінспекції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

«Ще одного інспектора Державтоінспекції в результаті збройного нападу на наряд було поранено. Зараз міліція з’ясовує обставини нападу», - повідомили у відомстві..

Як зазначили у прес-службі, подія сталася у Святошинському районі столиці. За попередніми даними, наряд ДАІ на службовому автомобілі переслідував авто правопорушників. Звідти пролунали постріли.

Двоє інспекторів ДАІ загинули на місці, третього каретою «швидкої» доправлено до лікарні. Його стан важкий.