Меджліс проти залучення загонів самооборони до охорони порядку в Криму

Меджліс кримськотатарського народу виступив проти залучення активістів партій, а також загонів самооборони до охорони громадського порядку в Криму.

Про це сказано в заяві Меджлісу, оприлюдненому 19 лютого.

«Меджліс виступає категорично проти залучення до захисту громадського порядку будь-яких парамілітарних і партійних організацій, а також так званих загонів самооборони, спішно створених під тиском президії Верховної Ради Криму», - заявили кримські татари.

Меджліс доручив головам регіональних меджлісів 19 лютого провести зустрічі з головами райдержадміністрацій та мерами міст Криму з пропозицією терміново скликати розширені наради за участю керівників органів виконавчої влади, правоохоронців, голів місцевих рад і місцевих меджлісів, духовенства для вироблення заходів щодо підтримання громадського порядку в регіоні.

«Ухвалені на нарадах заходи стануть основою для збереження взаємної довіри в кримському суспільстві і дозволять правоохоронним силам повною мірою виконувати покладені на них функції щодо захисту громадського порядку в інтересах усіх громадян і в рамках чинного законодавства», - йдеться в заяві.

Меджліс нагадав, що виступає проти насильницьких способів розв`язання політичної кризи в Україні і закликав протиборчі сторони до переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 18 лютого з новою силою спалахнув конфлікт між протестувальниками, які вимагають зміни влади, і міліцією. Загинули щонайменше 25 людей.