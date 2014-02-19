У Києві дістали вогнепальні поранення 9 правоохоронців з Донецька – мер

У Києві під час масових сутичок на сьогодні дістали вогнепальні поранення 9 правоохоронців з Донецька. Про це повідомив Донецький міський голова Олександр Лукьянченко на засіданні виконкому міськради.

«За моїми даними, наразі жертв немає, але є 9 чоловік, які поранені вогнепальною зброєю, двом зроблені операції. Вони перебувають у тяжкому стані», - сказав мер.

Він уточнив, що серед постраждалих вісім міліціонерів і один військовослужбовець внутрішніх військ.

За словами Лукьянченка, прихильники Партії регіонів з Донецька під час масових сутичок не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинуло 25 чоловік, понад тисячі поранені, сотні госпіталізовані.

СБУ сьогодні перейшло на посилений режим готовності до антитерористичної діяльності.