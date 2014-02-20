З Хмельницького управління СБУ почали вивозити зброю та боєприпаси

З приміщення Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області о 12.45 почала вивозити зброю та боєприпаси.

Як передає кореспондент УНІАН, даний захід здійснюється на виконання наказу в.о. міністра оборони України Лєбєдєва від 20 лютого, який зачитав віськовослужбовець, який вийшов до людей, які прийшли до приміщення СБУ на вул. Театральну. Він також продемонстрував документ журналістам.

Зокрема, у наказі йдеться: «З метою недопущення втрати (викрадення) зброї та боєприпасів радикально налаштованими групами населення в Управлінні СБУ в Хмельницькій області наказую командиру військової частини А0553 у взаємодії з керівництвом антитерористичного центру у Хмельницькій області забезпечити невідкладне вивезення зброї та боєприпасів з управління СБУ в області».

Відповідно до наказу, вивезення зброя зберігатиметься на складі РАО військової частини А0553, розташованої на території Хмельницького.

Наразі з території управління вже виїхало 2 вантажних автомобілі з боєприпасами. Процес вивезення продовжується. Люди створили живий коридор для військової техніки.

Наразі під Хмельницьким СБУ перебувають близько тисячі людей.

Все відбувається мирно і спокійно.