Активісти захопили у полон 67 бійців ВВ – МВС

Для звільнення захоплених колег міліція має право використати зброю. Наразі залишається невідомою доля майже 70 військовослужбовців внутрішніх військ, яких захопили екстремісти.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у міліції нагадали, що для визволення своїх колег правоохоронці мають право застосовувати всі способи, надані їм законодавством, у тому числі – зброю.

Під час нападів радикально налаштованих «екстремістів» на працівників органів внутрішніх справ були захоплені 67 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Їхня стан здоров’я та подальша доля наразі не відомі.

Нагадаємо, що у межах роботи Антитерористичного центру при Службі безпеки України міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко підписав накази: правоохоронцям видано бойову зброю і вона буде застосована у відповідності до Закону України «Про міліцію».