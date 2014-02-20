Керівника СБУ у Хмельницькій області автозаком повезли до Львова

Начальника Управління СБУ в Хмельницькій області Віктора Крайтора, якого сьогодні затримала сотня загону місцевої самооборони, автозаком повезли до Львова, де розташована прокуратура Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Хмельницької обласної ради від ВО «Свобода» Руслан Лещишин.

Він зазначив, що супровід забезпечують працівники міліції, комендант місцевого Майдану та активісти. Свободівець додав, що організував транспортування начальника СБУ керівник обласної міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому мітингувальники 19 лютого захопили приміщення обласної державної адміністрації, а також взяли в облогу прокуратуру Хмельницької області. Під час спроби мітингувальників потрапити до приміщення управління СБУ у Хмельницькій області четверо людей отримали поранення.

Керівництво обласної СБУ взяло на себе відповідальність за вогнепальні поранення людей під час штурму приміщення СБУ протестувальниками.

20 лютого начальника управління СБУ в Хмельницькій області Віктора Крайтора сотня загону самооборони привела на Майдан. Його виловили, коли він з рештою військових вивозив зброю з території управління СБУ на військову частину у місті Хмельницькому.

Перед людьми пан Крайтор заявив, що він бере на себе всю відповідальність за застосування вогнепальної зброї до громадян, які вчора намагалися потрапити до приміщення СБУ і написав рапорт на звільнення з СБУ.

Після цього загони самооборони повели керівника обласного СБУ до обласної прокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження проти нього.