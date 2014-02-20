На місці згорілої бази «Беркуту» в Львові виявили тіла двох працівників спецпідрозділу

На базі «Беркуту» в Львові, після локалізації пожежі, виявлено обгорілі тіла двох працівників спецпідрозділу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, на базі «Беркуту» пролунав вибух після чого розпочалася пожежа. Після локалізації пожежі виявлено тіла двох працівників «Беркуту».

Як передає кореспондент УНІАН на даний час не відомо, чи є інші постраждалі, чи згоріла зброя та що стало причиною вибуху та пожежі.

Неподалік від згорілої бази перебувають кілька сотень львів’ян, які в розмовах зазначають, що пожежа могла бути провокацією з боку «тітушок».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері на вулиці Тролейбусній, де знаходиться база спецпідрозділу “Беркут”, сталася пожежа.

Як розказали очевидці, судячи з одночасного загоряння з кількох сторін, було скоєно підпал “коктейлями Молотова”.