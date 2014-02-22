Міліція звернулася до громадян не допустити знищення правоохоронної інфраструктури.

Про це йдеться у розміщеному на сайт МВС Зверненні особового складу органів внутрішніх справ України.

Текст звернення:

„У цей складний момент новітньої історії України особовий склад органів внутрішніх справ наголошує, що він служить виключно українському народові та цілком поділяє прагнення громадян до якнайшвидших змін.

Схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих.

Впевнені, що гідним її вшануванням буде недопущення трагедії братовбивства, збереження соборності нашої держави, забезпечення національного примирення всіх громадян, захисту їх здоров'я та життя, безпечного проживання.

Перехід до парламентсько-президентської форми правління не повинен створити хаосу, поставити суспільство в умови безладу та свавілля.

Міліція закликає громадян спільними зусиллями забезпечити правопорядок в державі, не допустити знищення правоохоронної інфраструктури, яка створювалася роками та завжди буде потрібна народові у захисті від протиправних посягань.

Об'єднаємо наші сили в творенні справді незалежної демократичної правової європейської держави!

Слава Україні!”